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В Корее

75% вузов продолжат дистанционное обучение до конца первого семестра

Write: 2020-05-12 15:59:28Update: 2020-05-12 16:07:44

75% вузов продолжат дистанционное обучение до конца первого семестра

Photo : YONHAP News

75% южнокорейских университетов будут проводить занятия в дистанционном режиме до конца первого семестра. Такие данные были получены в результате опроса 193 государственных и частных высших учебных заведений РК. Изначально продолжать дистанционное обучение до конца семестра планировали 36,8% университетов, а 38,3% вузов планировали вернуться к обычному режиму после стабилизации эпидемической ситуации. В конце апреля-начале мая ситуация казалась уже вполне стабильной, однако из-за повторной вспышки заболевания в районе ночных клубов сеульского района Итхэвон снова появилась угроза массового заражения. В связи с этим Корейская ассоциация ректоров частных высших учебных заведений практически констатировала невозможность перехода на очное обучение до летних каникул. На данный момент лишь 15 университетов РК планируют переход на очное обучение в течение следующей недели. Ещё 10 вузов планируют вернуться к очному обучению после 25 мая.
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