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За четыре месяца уровень концентрации микропыли в РК сократился на 20%

Write: 2020-05-12 16:32:38Update: 2020-05-12 18:45:32

Photo : YONHAP News

За период с декабря прошлого по март этого года средний уровень микропыли в РК сократился на 27% по сравнению с прошлым годом, а количество дней с высоким содержанием микропыли снизилось с 18 до 2. Министерство окружающей среды РК связывает это явление не только с влиянием пандемии COVID-19, но и с эффективностью системы сезонного контроля за микропылью, которая была введена в конце прошлого года. По данным министерства, за четыре месяца действия новой системы уровень выброса микропыли удалось сократить примерно на 22 тыс. тонн или на 19,5% по сравнению с прежним уровнем выброса. В феврале и марте показатели воздуха были лучше, чем в декабре и январе, что связано с влиянием пандемии, однако даже в первые месяцы действия системы, при отсутствии внешних факторов, её эффект был заметен. Особенно сильно эффект ощутим в провинциях Чхунчхон-Намдо, Чолла-Намдо и Кёнсан-Намдо, где находятся угольные электростанции и металлургические комбинаты.
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