РК стала сопредседателем «Группы друзей» в борьбе с COVID-19 в рамках ООН

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12 мая состоялась первая видеоконференция «Группы друзей солидарности за глобальную безопасность в области здравоохранения» в рамках ООН. В ней приняли участие более 200 человек, в том числе, главы МИД стран-участниц, первый заместитель Генсека ООН Амину Мохаммед, посланник ВОЗ по вопросам COVID-19 Дэвид Наварро, председатель совета директоров Стокгольмского международного института проблем мира Кевин Радд, эксперты в сфере здравоохранения. Участники встречи, сопредседателями которой были РК, Канада, Дания, Сьерра-Леоне и Катар, обсудили план сотрудничества в разработке вакцины от COVID-19 и преодолении экономических последствий пандемии. Министр иностранных дел РК Кан Гён Хва в своём выступлении заявила о необходимости действенных и скоординированных мер в рамках ООН для победы над COVID-19. РК предложила создать аналогичные «группы друзей» по борьбе с пандемией в рамках ВОЗ и ЮНЕСКО.