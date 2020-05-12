Сокращение занятости в апреле – самое значительное с 1999 года

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Численность работающих южнокорейцев составила в апреле 26 млн 560 тыс. человек, что на 476 тыс. человек меньше, чем в том же месяце прошлого года. Как сообщили в Национальном статистическом управлении, это самое существенное сокращение с февраля 1999 года. Уровень занятости сократился на 1,6% в годовом исчислении, составив 62%. Это самый резкий спад с 2000 года, когда рынок труда пострадал в результате Азиатского финансового кризиса. Уровень занятости среди молодёжи до 30 лет составил в прошлом месяце 65,1%, сократившись на 1,4% в годовом исчислении. При этом уровень безработицы сократился на 0,2%, составив 4,2% трудоспособного населения. В сфере оптовой и розничной торговли число рабочих мест сократилось на 123 тыс., а в гостиничном и ресторанном бизнесе - на 212 тыс. Одновременно в сельском хозяйстве и рыболовстве создано 73 тыс., а в здравоохранении и социальном обеспечении – 77 тыс. рабочих мест. Апрельский спад на рынке труда вызван вспышкой вируса COVID-19, которая нанесла серьёзный удар по потребительским расходам и деловой активности. В этот период людей призывали как можно реже выходить на улицу, чтобы обуздать распространение инфекции.