Сумма онлайн-оплат кредитными картами возросла в апреле на 21,3%

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Сумма онлайн-оплат товаров и услуг, произведённых в апреле кредитными картами, увеличились в РК на 21,3% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Онлайн-платежи, одобренные восемью южнокорейскими компаниями-операторами кредитных карт Shinhan, Samsung, KB Kookmin, Hyundai, BC, Lotte, Woori и Hana, составили 9 трлн 728 млрд вон или 7 млрд 928 млн долларов. Резкий рост онлайн-оплат связан с режимом социального дистанцирования, принятым правительством страны, в рамках борьбы с пандемией COVID-19. Многие южнокорейцы работали в удалённом режиме, покупая продукты питания и другие предметы первой необходимости в интернете. А сумма офлайн-оплат, наоборот, уменьшилась за тот же период на 6,9%, составив 44 трлн 823,5 млрд вон или 36 млрд 530 млн долларов. А общая сумма онлайн- и офлайн-оплат кредитными картами сократилась в общей сложности 2,9% по сравнению с апрелем 2019 года.