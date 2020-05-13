РК взяла курс на повышение конкурентоспособности отечественных медицинских изделий

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Корейские медицинские изделия получили особое внимание в условиях распространения COVID-19. В связи с этим министерства промышленности, торговли и энергетики; науки и информационно-коммуникационных технологий; здравоохранения и социального обеспечения, а также управление по вопросам безопасности пищевых продуктов и лекарственных средств решили объединить усилия в целях повышения конкурентоспособности данной сферы медицинской промышленности. В период до 2025 года будут выделены порядка 977 млн долларов для проведения исследовательских работ в области медицинских изделий. В частности, планируется активизировать разработку средств защиты дыхательной системы, оборудования для насыщения крови кислородом и систем для неинвазивной диагностики респираторных заболеваний. Ожидается, что данный проект поможет укрепить конкурентоспособность отечественной отрасли медицинского оборудования в условиях, когда заметно выросло доверие к медицинскому оборудованию и медицинским услугам из РК.