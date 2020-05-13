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Экономика

Сеул призвал Токио прояснить позицию по экспортным ограничениям

Write: 2020-05-13 11:42:34Update: 2020-05-13 18:45:48

Photo : YONHAP News

Правительство Японии до конца мая должно прояснить позицию по вопросам исключения РК из списка приоритетных партнёров и введения ограничений на экспорт трёх основных компонентов микроэлектронной промышленности - фторированных полиимидов, фторида водорода и фоторезистов. Директор департамента торговой политики министерства промышленности, торговли и энергетики РК Ли Хо Хён заявил 12 мая, что три причины, по которым Токио принял решение об ужесточении экспортных мер в отношении РК, урегулированы. Это приостановка политического диалога между РК и Японией, недостаточный контроль над обычными видами вооружений и недостаточная организация управления экспортом и рабочими кадрами. В правительстве РК принято решение о временной приостановке процедуры рассмотрения спора во Всемирной Торговой Организации (ВТО). Токио пока сообщает о невозможности дать ответ в определённый срок.
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