В РК растут опасения по поводу второй волны COVID-19

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13 мая в РК выявлены ещё 26 случаев заражения вирусом COVID-19, причём 22 из них являются локальными. Как сообщили в Корейском центре контроля и профилактики заболеваний, общее число заражённых вирусом с момента его появления в стране составило 10.962 человека. При этом более ста случаев инфекции выявлены среди посетителей ночных клубов в сеульском районе Итхэвон, членов их семей и знакомых. С середины апреля до начала мая число новых случаев заражения сократилось практически до нуля. Оно начало вновь расти после того, как 29-летний южнокореец с положительным результатом тестирования на COVID-19 в ночь с 1 на 2 мая побывал в ряде ночных заведений. Общее число умерших в результате обострения хронических заболеваний, спровоцированного вирусом COVID-19, составило 259 человек. Один человек умер за минувшие сутки. Уровень смертности составляет 2,36%. 13 мая 25 человек выписаны из медицинских учреждений по окончании лечения, а общее число вылечившихся составило 9.695 человек. Таким образом, вылечились 88,4% пациентов с COVID-19.