Разработчик Ремдесивира подписал соглашения о производстве дженериков для лечения COVID-19

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Американская биофармацевтическая компания Gilead Sciences, которая производит экспериментальный препарат Ремдесивир для лечения COVID-19, подписала неисключительные лицензионные соглашения с пятью производителями непатентованных лекарств, базирующимися в Индии и Пакистане, для расширения поставок препарата. Gilead Sciences заключила контракты с Jubilant Life Sciences, Hetero Labs, Cipla, Mylan NV и Ferozsons Laboratories, что позволяет компаниям производить и продавать дженерики Ремдесивира в 127 странах. Лекарственные препараты смогут получить страны с низким и средним уровнем дохода, такие как Северная Корея, Афганистан, Индия, Пакистан, Южно-Африканская Республика. Согласно контрактам, компаниям также было дано право самостоятельно устанавливать цены. Лицензии являются бесплатными до тех пор, пока Всемирная организация здравоохранения не объявит об окончании чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения в отношении COVID-19. Ремдесивир, разработанный для лечения пациентов с вирусом Эбола, получил разрешение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США для лечения пациентов с COVID-19 в начале мая.