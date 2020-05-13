Министры обороны РК и КНР обсудили сотрудничество в сфере обороны и ситуацию вокруг COVID -19

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13 мая состоялся телефонный разговор между министрами обороны РК и КНР Чон Гён Ду и Вэй Фэнхэ, в ходе которого стороны обменялись мнениями о ситуации с пандемией COVID -19 и обсудили вопросы сотрудничества в сфере обороны. Чон Гён Ду отметил, что эпидемическую ситуацию в стране удалось стабилизировать благодаря опережающим действиям правительства, основанным на принципах открытости, прозрачности и демократии, а также активному содействию граждан. Он также отметил, что активную роль в этом сыграло министерство обороны. Министр обороны РК подчеркнул важность международного сотрудничества в борьбе с вирусной инфекцией, представляющей нетрадиционную угрозу национальной безопасности, с которой невозможно справиться силами одного государства. Вэй Фэнхэ также рассказал о действиях китайского правительства и армии в борьбе с коронавирусом и высоко оценил усилия обеих стран в этом вопросе. Стороны договорились приложить совместные усилия для полноценного сотрудничества в сфере обороны, учитывая ситуацию вокруг COVID-19.