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Политика

Министры обороны РК и КНР обсудили сотрудничество в сфере обороны и ситуацию вокруг COVID -19

Write: 2020-05-14 09:51:53Update: 2020-05-14 15:42:03

Министры обороны РК и КНР обсудили сотрудничество в сфере обороны и ситуацию вокруг COVID -19

Photo : YONHAP News

13 мая состоялся телефонный разговор между министрами обороны РК и КНР Чон Гён Ду и Вэй Фэнхэ, в ходе которого стороны обменялись мнениями о ситуации с пандемией COVID -19 и обсудили вопросы сотрудничества в сфере обороны. Чон Гён Ду отметил, что эпидемическую ситуацию в стране удалось стабилизировать благодаря опережающим действиям правительства, основанным на принципах открытости, прозрачности и демократии, а также активному содействию граждан. Он также отметил, что активную роль в этом сыграло министерство обороны. Министр обороны РК подчеркнул важность международного сотрудничества в борьбе с вирусной инфекцией, представляющей нетрадиционную угрозу национальной безопасности, с которой невозможно справиться силами одного государства. Вэй Фэнхэ также рассказал о действиях китайского правительства и армии в борьбе с коронавирусом и высоко оценил усилия обеих стран в этом вопросе. Стороны договорились приложить совместные усилия для полноценного сотрудничества в сфере обороны, учитывая ситуацию вокруг COVID-19.
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