Председатель КНР подтвердил намерение посетить в этом году Сеул

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Вечером 13 мая президент РК Мун Чжэ Ин и председатель КНР Си Цзиньпин провели второй в этом году телефонный разговор, в ходе которого подтвердили договорённость о визите китайского лидера в Сеул. В связи с пандемией COVID-19 в первом полугодии визит вряд ли возможен, поэтому решено перенести его на более поздний срок. Си Цзиньпин подтвердил стремление посетить РК в этом году. В ответ Мун Чжэ Ин подчеркнул, что визит очень важен для дальнейшего развития двусторонних отношений. Судя по всему, стороны сошлись во мнении о необходимости визита китайского лидера в РК для окончательного урегулирования двусторонних разногласий, вызванных размещением на юге Корейского полуострова американских систем ПРО THAAD. В ходе разговора лидеры двух стран высоко оценили эффективность сотрудничества между РК и Китаем в борьбе с коронавирусом, особо отметив действующую с 1 мая систему ускоренной выдачи разрешений на въезд предпринимателям. Она была введена для обеспечения экономической активности обеих стран. В рамках этой системы в Китай вылетели уже порядка двухсот сотрудников южнокорейских компаний.