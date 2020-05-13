Вашингтон вновь включил КНДР в список стран, «не в полной мере поддерживающих антитеррористические усилия США»

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Госдепартамент США уведомил Конгресс о том, что в соответствии с законом о контроле за экспортом вооружений КНДР наряду с Ираном, Сирией, Венесуэлой и Кубой вновь объявлена страной, «не в полной мере поддерживающей антитеррористические усилия США». В соответствии с этим запрещается продажа и выдача лицензий на экспорт продукции и услуг военного назначения в эти страны. Об этом сообщается в официальном релизе американского внешнеполитического ведомства от 13 мая. В заявлении упоминается о том, что четверо граждан Японии, участвовавших в захвате и угоне самолёта авиакомпании Japan Airlines в 1970 году, по-прежнему проживают на территории КНДР. Помимо этого, отмечается, что правительство Японии продолжает требовать разъяснений по поводу судьбы 12 японских граждан, которые, как предполагается, были похищены северокорейскими спецслужбами в 1970-1980 гг.