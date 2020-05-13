13 мая в РК подтверждены 29 новых случаев заражения COVID-19

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По данным Корейского центра контроля и профилактики заболеваний, 13 мая в стране выявлены 29 новых случаев заражения вирусом COVID-19. В результате общее количество инфицированных составляет 10.991 человек. С середины апреля до начала мая число новых случаев заражения неуклонно снижалось, но после того, как 29-летний носитель вируса в ночь с 1 на 2 мая побывал в ряде ночных заведений в сеульском районе Итхэвон, вновь стало расти. По состоянию на утро 14 мая зарегистрирован 131 случай инфекции среди посетителей ночных заведений, членов их семей и знакомых. 26 из 29 новых случаев заражения носят локальный характер: 12 выявлены в Инчхоне, шесть - в провинции Кёнгидо, четыре в Сеуле, три в провинции Чхунчхон-Пукто, по одному - в провинциях Канвондо, Кёнсан-Пукто, Чолла-Намдо и Чхунчхон-Намдо. Трое заражённых выявлены среди лиц, недавно прибывших из-за рубежа. Общее число умерших в результате обострения хронических заболеваний, спровоцированного вирусом COVID-19, составило 260 человек. Один человек умер за минувшие сутки. Уровень смертности составляет 2,37%. 13 мая 67 человек выписаны из медицинских учреждений по окончании лечения, а общее число вылечившихся составило 9.762 человека.