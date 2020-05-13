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Экспорт продукции информационных и коммуникационных технологий южнокорейского производства составил в апреле 12 млрд 880 млн долларов. Это на 15,3% меньше, чем в том же месяце прошлого года, сообщили в четверг в министерстве науки и информационно-коммуникационных технологий. Из-за глобальной пандемии COVID-19 на мировом рынке сократился спрос на полупроводники, дисплеи и мобильные телефоны. Зарубежные поставки полупроводников сократились в прошлом месяце на 15,1%, дисплеев – на 28,1%, мобильных телефонов – на 37,2%. Однако экспорт компьютеров и периферийных устройств вырос на 85,2% в годовом исчислении, составив 1 млрд 80 млн долларов. За первые четыре месяца 2020 года экспорт продукции информационных и коммуникационных технологий сократился на 3,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года, составив 55 млрд 980 млн долларов. Импорт соответствующей продукции составил 34 млрд 830 млн, сократившись за тот же период на 1,5%. В результате торговый профицит в данной отрасли составил 21 млрд 150 млн долларов.