Неправительственные организации поставляют в КНДР средства борьбы с COVID-19

Photo : YONHAP News

Южнокорейские неправительственные организации поставляют в КНДР средства борьбы с пандемией COVID-19. В начале мая на Север были поставлены дезинфицирующие средства для рук,- сообщил в четверг представитель министерства по делам воссоединения. Поставка стала возможна после того, как правительство одобрило предоставление гуманитарной помощи КНДР на сумму 100 млн вон или 81,5 тыс. долларов. Подробностей о способе доставки помощи, как и название организации, представитель министерства не привёл. В апреле южнокорейское правительство разрешило другой организации отправить на Север 20 тысяч комплектов защитной одежды, но она пока не доставлена. Других разрешений на оказание Пхеньяну гуманитарной помощи, кроме двух названных, в этом году не выдавалось,- подчеркнул представитель министерства по делам воссоединения. КНДР неоднократно заявляла об отсутствии выявленных случаев заражения вирусом COVID-19, но эксперты полагают, что Пхеньян может скрывать правду и остро нуждается во внешней помощи для сдерживания распространения инфекции.