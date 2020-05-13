Правительство РК намерено создать 1,5 млн рабочих мест

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Правительство РК намерено создать 1 млн 560 тыс. рабочих мест, преимущественно за счёт государственного сектора. Об этом сообщил 14 мая вице-премьер по вопросам экономики, министр планирования и финансов Хон Нам Ги. Тут учитываются 945 тыс. вакансий в госсекторе, бюджет на которые уже обеспечен. Кроме того, появились подробности озвученного 13 мая плана о создании более 550 тыс. рабочих мест. Они, в частности, будут включать 10 тыс. удалённых мест в государственном секторе, 100 тыс. рабочих мест для молодёжи, 300 тыс. вакансий для уязвимых слоёв населения, а также выделение средств малым и средним компаниям на обеспечение работой 50 тыс. человек. Помимо этого, планируется возобновить наём государственных служащих, приостановленный в связи с невозможностью проведения государственных экзаменов в условиях распространения коронавируса. По словам вице-премьера, на следующей неделе будут обсуждены и утверждены детали плана. В случае необходимости дополнительные средства на реализацию плана будут включены в третий дополнительный бюджет.