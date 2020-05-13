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Экономика

Сон Юн Мо: Пандемия COVID-19 повлияет на экспорт больше, чем кризис 2008 года

Write: 2020-05-14 15:58:56Update: 2020-05-14 16:44:17

Сон Юн Мо: Пандемия COVID-19 повлияет на экспорт больше, чем кризис 2008 года

Photo : YONHAP News

Пандемия COVID-19 повлияет на южнокорейский экспорт больше, чем Азиатский финансовый кризис 2008 года, и отрицательное влияние пандемии продлится гораздо дольше. Об этом заявил в четверг журналистам министр промышленности, торговли и энергетики РК Сон Юн Мо. Он напомнил, что пандемия снижает потребительскую активность, сокращая производство, которое, как и экспорт, восстанавливается медленно. Южнокорейская экономика в значительной степени зависит от внешней торговли. Между тем, экспорт сократился в апреле почти на 25%, а за первые 10 дней мая - на 46,3% в годовом исчислении. Министр не исключил возможности нового всплеска инфекции после недавнего замедления роста числа больных. Если это произойдёт, дальнейшее развитие ситуации трудно предсказать,- отметил Сон Юн Мо.
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