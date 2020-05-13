В июне авиакомпании РК частично возобновят полёты по международным маршрутам

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Asiana Airlines, второй по величине авиаперевозчик РК, возобновит в июне полёты по 13 международным маршрутам - в американский Сиэтл и 12 китайских городов. Одновременно будет увеличено количество рейсов во Франкфурт, Ханой и Хошимин. Как сообщил в четверг представитель компании, данное решение направлено в первую очередь на удовлетворение спроса на деловые поездки. Коэффициент использования авиапарка компании повысится с нынешних 8% до 17%. Южнокорейские авиакомпании приостановили большинство своих международных маршрутов с марта, когда многие страны ограничили въезд из-за опасений проникновения вируса COVID-19. Компания Korean Air – крупнейший южнокорейский авиаперевозчик - планирует возобновить в июне полёты по 19 международным маршрутам, в том числе, в Вашингтон, Сиэтл, Ванкувер, Торонто, Франкфурт, Сингапур, Пекин и Куала-Лумпур.