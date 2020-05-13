Мун Чжэ Ин: Правительство и частный сектор окажут поддержку стартапам

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Правительство и частный сектор экономики создадут совместный фонд под названием «Умная Республика Корея», который окажет поддержку отечественным стартапам в их стремлении стать глобальными гигантами. Об этом заявил в четверг президент РК Мун Чжэ Ин, обращаясь к молодым предпринимателям. Он подтвердил решимость правительства содействовать развитию цифровой экономики в рамках подготовки к «пост-коронавирусной эпохе». Нынешний экономический кризис, который вызван пандемией COVID-19, необходимо превратить в новый старт. Правительство мобилизует все имеющиеся ресурсы для возрождения «пламени инновационного роста», сказал президент. По его словам, скоро правительство предоставит подробные схемы создания цифровой инфраструктуры, такой как большие данные, сети 5G и искусственный интеллект.