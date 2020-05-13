Мрачные экономические прогнозы понизили биржевые показатели

Photo : YONHAP News

Фондовый рынок РК закрылся в четверг снижением, так как настроения инвесторов были омрачены пессимистичными прогнозами восстановления мировой экономики из-за пандемии COVID-19. Основной индекс Корейской биржи KOSPI понизился на 15,46 пункта, или 0,80%, закрывшись на уровне 1.924,96 пункта. В ходе торговой сессии было продано 744 млн акций на сумму 9 трлн 300 млрд вон (7,5 млрд долларов). Давление на фондовый рынок оказали прогнозы Федеральной резервной системы США о медленном восстановлении мировой экономики и растущие опасения по поводу возобновления торговой напряжённости между США и Китаем. Акции Samsung Electronics подешевели на 1,13%, SK hynix - на 3,59%, LG Chem - на 2,13%, а POSCO - на 2,89%. Между тем, акции компании Kakao, которая управляет приложением для мобильных мессенджеров KakaoTalk, подорожали на 3,93%. Доллар подорожал на 4,20 воны, и его курс на момент закрытия торгов составил ровно 1.228 вон.