Работа всех зарубежных заводов Hyundai и Kia возобновится с 18 мая

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Hyundai Motor и её дочерняя компания Kia Motors сообщили о возобновлении работы всех их зарубежных заводов с 18 мая. Большинство заводов работают не на полную мощность, и вопрос о возвращении производства к докризисному уровню будет зависеть от спроса. Завод Kia в Мексике, который пока не работает, будет запущен 18 мая. Завод Hyundai в Бразилии возобновил работу на этой неделе, а на прошлой неделе возобновили работу предприятия в американских штатах Алабама и Джорджия. Hyundai имеет 10 зарубежных заводов - четыре в Китае, по одному в США, Чехии, Турции, России, Индии и Бразилии, а также семь заводов в РК. Их совокупная мощность составляет 5,5 млн автомобилей в год. Kia имеет семь зарубежных заводов - три в Китае и по одному в США, Словакии, Мексике и Индии, а также восемь в РК. Их общая мощность – 3 млн 840 тыс. машин в год. Hyundai и Kia приостановили большинство своих зарубежных производственных мощностей в марте. С января по апрель Hyundai и Kia продали в общей сложности 1.845.406 автомобилей, что на 19% меньше, чем за тот же период прошлого года.