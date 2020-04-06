В РК могут быть расширены услуги телемедицины

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Правительству РК необходимо пересмотреть законодательство, регулирующее предоставление медицинских услуг по видеосвязи, поскольку они сыграли важную роль в лечении пациентов с вирусом COVID-19. Об этом заявил в четверг журналистам замминистра планирования и финансов РК Ким Ён Бом. По его словам, временное ослабление ограничений на применение телемедицины позволило врачам лечить пациентов с лёгкими симптомами заболевания с помощью видеосвязи. Ранее использование телемедицины в общенациональном масштабе было резко ограничено из-за сильной оппозиции со стороны врачей, по мнению которых такие услуги могут привести к постановке ошибочного диагноза и утере личных данных пациентов. В тот же день премьер-министр Чон Сэ Гюн заявил, что система дистанционного лечения и контроля за состоянием пациентов приобретает особую актуальность в период, когда карантин становится частью повседневной жизни. В конце прошлого года правительство РК сообщило о планах начать предоставление услуг телемедицины жителям труднодоступных районов, а также морякам и рыбакам. Однако Корейская ассоциация медиков, которая объединяет около ста тысяч врачей, решительно выступила против этого, ссылаясь на проблемы безопасности. Врачи утверждают, что данная система нанесёт удар по частным клиникам, поскольку пациенты смогут сразу обращаться в крупные больницы.