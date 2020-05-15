Экспортные и импортные цены в РК продолжают снижаться

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По предварительным данным Банка Кореи, индекс экспортных цен в пересчёте на национальную валюту составил в апреле 94,54 пункта. Это на 1,6% ниже по сравнению с предыдущим месяцем и на 5,9% ниже по сравнению с прошлым годом. Индекс импортных цен составил в апреле 95,52 пункта, что на 5,1% ниже по сравнению с предыдущим месяцем и на 14,1% ниже по сравнению с прошлым годом. Объём зарубежных поставок сократился в апреле на 24,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 36 млрд 900 млн долларов. Сокращение экспорта отчасти связано с резким снижением мировых цен на нефть, что привело к снижению цен на продукты нефтехимии. Импорт составил 37 млрд 800 млн, сократившись за тот же период на 15,9%. Хотя экспорт сокращается более быстрыми темпами, чем импорт, впервые с января 2012 года возник торговый дефицит в размере 950 млн долларов.