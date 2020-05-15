14 апреля в РК выявлены 27 случаев заражения вирусом COVID-19

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По данным Корейского центра контроля и профилактике заболеваний, за сутки 14 апреля в стране были выявлены 27 новых случаев заражения вирусом COVID-19. При этом 14 заразившихся обнаружены в Сеуле, четыре – в Инчхоне, три – в Тэгу, один - в провинции Кёнгидо. Остальные пять случаев выявлены среди въехавших в РК из-за рубежа. Общее число подтверждённых случаев заражения с момента обнаружения в стране инфекции составило 11.018. При этом 142 из них связаны с очагом инфекции в сеульском районе Итхэвон. Общее число умерших в результате обострения хронических заболеваний, спровоцированного вирусом COVID-19, не изменилось, составляя 260 человек. Уровень смертности - 2,37%. 14 мая 59 человек выписаны из медицинских учреждений по окончании лечения, а общее число вылечившихся - 9.821 человек.