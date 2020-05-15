В РК снижаются производство и экспорт автомобилей

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В апреле этого года в РК было произведено 289.515 автомобилей. Это на 22,2% меньше, чем за тот же период прошлого года. Такие данные предоставлены министерством промышленности, торговли и энергетики. Экспорт сократился на 44,3%, составив 123.906 автомобилей, а сумма экспорта снизилась на 36,3%. Внутренние продажи выросли на 8% благодаря снижению налога, выходу новых моделей и маркетинговым мерам производителей. Всего в этот период было продано 167.375 автомобилей. Из них 144 тыс. - автомобили отечественного производства. Показатель японских брендов сократился на 64,4%, а немецких вырос на 18,7%. Несмотря на эпидемию COVID-19, отмечается постоянный рост спроса на экологичные автомобили. Так, экспорт электромобилей достиг рекордной отметки в 9.761 единицу, что на 94,6% больше, чем за тот же период прошлого года.