Показатели Корейской биржи практически не изменились

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Показатели Корейской биржи в пятницу практически не изменились, поскольку инвесторов оказались вне влияния растущей озабоченности по поводу дипломатической и экономической напряжённости в отношениях между США и Китаем. Главный биржевой индекс KOSPI повысился на 2,32 пункта, или 0,12% до отметки 1.927,28 пункта. Объем торгов был умеренным - 850 миллионов акций на сумму 9 трлн 550 млрд вон (7 млрд 750 млн долларов). Стоимость акций начала расти после появления сообщений о возобновлении работы предприятий по всему миру, включая США. Акции Samsung Electronics подешевели на 0,31%. При этом акции SK hynix подорожали на 1,61%, LG Electronics - на 0,37%, LG Chem - на 0,58%, Kia Motors - на 1,39%. Стоимость акций Hyundai Motor осталась без изменений. Курс национальной валюты составил 1231 вону за доллар.