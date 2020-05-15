Мун Чжэ Ин: Дух Движения за демократию 18 мая должен быть закреплён в Конституции

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Дух Движения за демократию 18 мая должен быть отражён в Конституции страны. Об этом президент РК Мун Чжэ Ин заявил в специальном интервью региональному отделению телерадиокомпании MBC в городе Кванчжу в канун 40-летия исторического события. Он отметил, что демократические идеи восстания в Кванчжу в мае 1980 года и протестных акций 1987 года являются ценностями, которые корейская нация должна поддерживать. При этом история движения за демократизацию страны будет должным образом увековечена в памяти потомков только тогда, когда демократические идеи будут отражены в Конституции. Если поправки к Основному законы страны будут вновь обсуждаться, дух Движения за демократию Кванчжу должен быть отражён в преамбуле,- отметил глава государства. Он вновь напомнил о необходимости выяснить, кто именно приказал применить военную силу против мирных жителей во время восстания в Кванчжу. Цель раскрытия правды - как юридическое наказание виновных в убийстве мирных жителей, так и подлинное общественное примирение и единство,- подчеркнул Мун Чжэ Ин.