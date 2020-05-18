РК – единственная страна в ОЭСР, в которой растут экономические индексы

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РК является единственной страной в составе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в которой отмечен рост ведущих экономических индексов. В соответствии со статистическими данными ОЭСР, опубликованными в воскресенье, сводный опережающий индикатор экономической активности составил в апреле в РК 99,9 пункта, что на один пункт выше, чем в предыдущем месяце. Значение индикатора выше ста пунктов указывает на экономический рост. Опережающий индикатор экономической активности растёт в РК в течение восьми месяцев подряд с сентября прошлого года. До пандемии COVID-19 рост индикатора был связан с ростом основных фондовых рынков и снижением запасов в обрабатывающей промышленности. В условиях пандемии сводный опережающий индикатор экономической активности понизился в США и Японии на 4 пункта, а в Германии - на 3,1 пункта.