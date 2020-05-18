Рост числа инфекций, связанных с ночными клубами, замедляется

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За сутки 17 мая в РК зарегистрированы 15 новых случаев заражения вирусом COVID-19, что свидетельствует о замедлении роста числа инфекций, связанных с ночными клубами в сеульском районе Итхэвон. Как сообщили в Корейском центре контроля и профилактики заболеваний, пять новых случаев инфекции являются локальными: по два выявлены в провинциях Кёнгидо и Чхунчхон-Пукто, один – в городе Тэгу. Остальные 10 случаев связаны с въехавшими в страну из-за рубежа: семь выявлены на карантинных контрольно-пропускных пунктах, по одному в Сеуле, а также провинциях Кёнгидо и Чхунчхон-Пукто. Общее число инфицированных с момента обнаружения COVID-19 в РК составило 11.065. При этом 170 из них связаны с очагом инфекции в сеульских ночных клубах. Общее число умерших в результате обострения хронических заболеваний, спровоцированного вирусом COVID-19, составило 263 человека, один человек умер 17 мая. В тот же день 16 человек выписаны из медицинских учреждений по окончании лечения, а общее число вылечившихся составило 9.904 человека.