Мун Чжэ Ин: Дух Движения 18 мая находит отклик в борьбе РК с COVID-19

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Дух Движения за демократию 18 мая, который продемонстрировали 40 лет назад жители города Кванчжу, находит отклик в борьбе РК с пандемией вируса COVID-19. Об этом заявил президент РК Мун Чжэ Ин, выступая в понедельник на церемонии по случаю 40-летия Движения за демократию. Она состоялась на площади Демократии в городе Кванчжу. Глава государства пообещал оказать поддержку выяснению всей правды о кровавом подавлении мирных протестов, назвав действия властей «насилием со стороны государства». В первую очередь необходимо выяснить, кто именно отдал приказ о применении оружия. Это нужно сделать ни с целью наказания, а с целью открытия пути к «прощению и примирению»,- подчеркнул президент. Он напомнил, что дух солидарности, сотрудничества и жертвенности был движущей силой борьбы жителей Кванчжу против военной хунты во главе с тогдашним президентом Чон Ду Хваном. «Дух Кванчжу» помог РК стать примером для всего мира в борьбе с вирусом COVID-19,- отметил Мун Чжэ Ин.