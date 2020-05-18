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Жители РК подают заявки на чрезвычайную единовременную помощь в режиме офлайн

Write: 2020-05-18 13:11:33Update: 2020-05-18 13:13:16

Жители РК подают заявки на чрезвычайную единовременную помощь в режиме офлайн

Photo : YONHAP News

С 18 мая жители РК начали подавать заявки на получение чрезвычайной единовременной помощи на преодоление последствий пандемии COVID-19 в режиме офлайн. Посетив центр обслуживания жителей или отделение банка, можно оформить кредитную или дебетовую карту, подарочные сертификаты или предоплаченную карту. При этом сертификаты и предоплаченные карты выдаются немедленно, а кредитные и дебетовые карты оформляются в течение двух дней после подачи заявки. Для того, чтобы предотвратить очереди, день обращения за помощью зависит от последней цифры года рождения. В понедельник заявки могут подать те, у кого последняя цифра года рождения один или шесть. На прошлой неделе заявки принимались только в режиме онлайн. Размер единовременной помощи зависит от состава семьи. Максимальную помощь в размере 1 млн вон (820 долларов) получают домохозяйства, состоящие их четырёх и более человек. Желающие могут пожертвовать всю сумму помощи или её часть. Пожертвованием будет считаться пособие, не востребованное в течение трёх месяцев, либо не потраченное до 31 августа.  Подарочные сертификаты имеют пятилетний срок действия, но правительство рекомендует использовать их до 31 августа, чтобы возродить местную экономику, пострадавшую от пандемии.
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