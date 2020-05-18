Занятия в школах РК будут начинаться поэтапно с 20 мая

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20 мая, как и планировалось, возобновятся занятия в школах в обычном режиме. Учитывая сокращение числа новых случаев заражения вирусом COVID-19, в министерстве образования сочли нецелесообразным дальнейший перенос начала занятий. Таким образом, 20 мая начнутся занятия у учеников третьих классов старших школ. Неделю спустя, 27 мая, уроки начнутся для учеников вторых классов старших школ, третьих классов средних школ, первых и вторых классов начальных школ. 3 июня к занятиям приступят ученики первых классов старших школ, вторых классов средних школ, третьих и четвертых классов начальных школ. 8 июня начнутся занятия в первых классах средних школ, пятых и шестых классах начальных школ. В правительстве пришли к выводу, что новый очаг распространения вируса COVID-19 в ночных клубах сеульского района Итхэвон не влияет на эпидемическую ситуацию в школах. Между тем, многие родители проявляют озабоченность по поводу возможности распространения вируса в школах. Петицию с требованием вновь отложить начало занятий подписали более 220 тыс. человек. В этой связи власти подготовили меры, которые предусматривают ежедневный контроль температуры, немедленный карантин в случае выявления симптомов заболевания, а также возможность сокращения учебного времени.