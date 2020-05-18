Мун Чжэ Ин: Основой борьбы с пандемией COVID-19 должны стать солидарность и сотрудничество

Photo : YONHAP News

Основой борьбы с пандемией COVID-19 должны стать солидарность и сотрудничество. Об этом заявил президент РК Мун Чжэ Ин в специальной речи на Всемирной ассамблее здравоохранения. Она открылась в понедельник и проходит в режиме видеоконференции. В ассамблее принимают участие главы государств и министры здравоохранения 194-х стран-членов Всемирной организации здравоохранения, а также представители ряда международных структур. «Обмен информацией и сотрудничество друг с другом демонстрируют силу, которой никогда не будет ни у одного вируса, а которой обладают только люди», - подчеркнул Мун Чжэ Ин. Он поделился опытом РК, которой удалось замедлить распространение вируса, не закрывая границы и избежав запретительных мер в масштабах страны. Президент назвал три главных принципа, лежащих в основе карантинных усилий правительства: открытость, прозрачность и демократия. Он одновременно отметил, что РК ещё далека от полной победы над вирусом, поскольку продолжающаяся глобальная пандемия по-прежнему представляет серьёзную угрозу. Более того, если не удастся создать эффективный вариант лечения или вакцину, в любой момент может начаться новая волна пандемии. Мун Чжэ Ин предложил странам мира расширить обмены и сотрудничество в разработке вакцин и методов лечения. Поскольку новое инфекционное заболевание может появиться в любое время, необходимо уметь реагировать быстро и эффективно,- подчеркнул южнокорейский лидер.