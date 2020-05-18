47 стран, в том числе КНДР, испытывают нехватку продовольствия из-за COVID-19

Photo : YONHAP News

Около 183 млн жителей 47 стран мира, включая КНДР, сталкиваются с серьёзной нехваткой продовольствия. Закрытие границ и сбои в глобальных цепочках поставок ограничивают их доступ к сельскохозяйственной продукции. В этой связи странам, переживающим продовольственный кризис, в этом году потребуется помощь на сумму почти 350 млн. долларов. Об этом говорится в опубликованном в понедельник докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. В нём отмечается, в частности, что те, кто живёт в условиях продовольственного кризиса, и чья устойчивость была подорвана предыдущими кризисами, особенно подвержены последствиям пандемии COVID-19. Между тем, в докладе нет подробной информации о ситуации в КНДР, в частности, о том, сколько людей сталкивается с проблемой нехватки продовольствия. В марте Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН провозгласила КНДР страной, испытывающей нехватку продовольствия, а Всемирная метеорологическая организация прогнозировала, что около 10 млн её жителей нуждаются в срочной продовольственной помощи.