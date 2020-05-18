Пак Нын Ху: После COVID-19 произойдут изменения в жизни людей

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Эпоха, которая наступит после пандемии COVID-19, приведёт к радикальным изменениям в жизни людей и в обществе. Это потребует инновационных усилий в различных областях, а также глобального сотрудничества для восстановления нормальной жизни. Об этом заявил министр здравоохранения и социального обеспечения РК Пак Нын Ху, выступая в понедельник на Всемирной ассамблее здравоохранения, которая проходит в формате видеоконференции. Он подчеркнул важность глобального сотрудничества в борьбе с пандемией COVID-19, призвав мировое сообщество помочь учёным, бизнесменам и экспертам в области здравоохранения обмениваться информацией о вирусе и активно участвовать в разработке вакцин и методов лечения. Пак Нын Ху отметил, что РК уже поделилась опытом антивирусных мер и данными о заболевании с мировым сообществом и будет продолжать это делать.