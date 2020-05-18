18 мая в РК выявлены 13 новых случаев заражения COVID-19

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По данным Корейского центра контроля и профилактики заболеваний, за сутки 18 мая в РК выявлены 13 новых случаев заражения вирусом COVID-19. Таким образом, число вновь подтверждённых случаев инфекции четвёртый день подряд составляет менее 20-ти. Это означает, что очаг распространения вируса, связанный с ночными клубами Сеула, удалось взять под контроль. Девять новых случаев являются локальными: шесть выявлены в Сеуле, два – в Инчхоне, один – в провинции Кёнгидо. Остальные четыре случая связаны с въехавшими в страну из-за рубежа. Общее число инфицированных с момента обнаружения COVID-19 в РК составило 11.078. Число умерших в результате обострения хронических заболеваний, спровоцированного вирусом COVID-19, по сравнению с предыдущими сутками не изменилось, составляя 263 человека. 18 мая 34 человека выписаны из медицинских учреждений по окончании лечения, а общее число вылечившихся составило 9.938 человек.