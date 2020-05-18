МИД РК выразил протест Японии по поводу новых притязаний на острова Токто

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19 мая старший советник-посланник посольства Японии в Сеуле Хирохиса Сома был вызван в МИД РК, где директор департамента стран Азии и Тихого океана Ким Чжон Хан выразил ему протест по поводу содержания «Синей книги по дипломатии» за 2020 год. Об исконно корейской территории, островах Токто в Восточном море, в книге говорится, что они якобы являются территорией Японии «исторически и согласно международному праву», и что РК якобы «незаконно оккупирует их». Кроме того, в книге утверждается без какого-либо обоснования, что, термин «сексуальное рабство», используемый по отношению к корейским женщинам, которые во время Второй мировой войны были насильственно призваны японскими военными в полевые бордели, «противоречит фактам». Это полный абсурд, поскольку пострадавшие женщины до сих пор ездят по многим странам и свидетельствуют о своей молодости, когда они были сексуальными рабынями японских солдат. В «Синей книге» Японии говорится также, что данная проблема якобы урегулирована ещё в 2015 году. Ким Чжон Хан призвал Токио изменить содержание документа.