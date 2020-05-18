Нехватка зерна в КНДР составит в этом году 860 тыс. тонн

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В этом году нехватка зерна в КНДР составит примерно 860 тыс. тонн, а пандемия COVID-19 может ещё больше усугубить ситуацию. Об этом сообщил во вторник представитель министерства по делам воссоединения РК. По его словам, прогноз основан на экспертных оценках о том, что в прошлом году в КНДР произведено 4 млн 640 тыс. тонн зерна. Это на 860 тыс. тонн меньше, чем 5,5 млн тонн зерна – минимального количества для обеспечения потребностей населения, составляющего 25 млн человек. Продовольственную ситуацию на Севере усугубляют международные санкции, ограничивающие доступ к удобрениям и другим ключевым сельскохозяйственным материалам, а также решение Пхеньяна закрыть границу с Китаем, чтобы заблокировать распространение вируса COVID-19. Ожидается, что нехватка продовольствия в КНДР сохранится,- отметил представитель министерства РК.