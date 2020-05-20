KDI: рост экономики РК в этом году составит 0,2%

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Корейский институт развития (KDI) снизил прогноз роста отечественной экономики на этот год до 0,2% с учётом влияния ситуации с пандемией COVID-19. Это на 2,1% ниже, чем отметка, озвученная в ноябре прошлого года. В институте отмечают, что из-за сокращения прямых контактов между людьми уменьшился общий объём потребления в частном секторе. Кроме того, под ударом оказался и экспорт в связи с политикой закрытия границ во многих странах. Между тем, показатель KDI всё же выше прогноза Международного валютного фонда, эксперты которого ожидают минусового роста. В Корейском институте развития тоже сообщают, что из-за значительной нестабильности в экономике вероятность отрицательного роста не исключается. А прогноз на следующий год в KDI определили на уровне в 3,9%. Подчёркивается, что нынешние выводы сделаны на основе сценария, при котором пандемия COVID-19 затихнет со второй половины этого года. Примечательно, что в KDI указали на необходимость обсуждения об увеличении налогов, объясняя это необходимостью обеспечения финансовых ресурсов для устранения последствий COVID-19.