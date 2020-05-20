Эпидемия COVID-19 меняет отношение южнокорейцев к своей стране

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Телерадиокомпания KBS, новостной сайт Sisain и Сеульский государственный университет проанализировал, насколько коронавирус COVID-19 изменил жизнь южнокорейцев. В первую очередь, объектом исследования стало отношение граждан РК к противоэпидемическим мерам. Как выяснилось, около 80% корейцев как можно чаще моют руки, 71% используют защитные маски, 95,8% придерживаются правил режима социального дистанцирования. Многие выражают опасения по поводу возможности заражения или причинения ущерба окружающим. 97,4% респондентов заявили о готовности активно содействовать режиму социального дистанцирования, если правительство вновь решит прибегнуть к этой мере. Между тем, интересно, что успехи РК в борьбе с вирусом изменили отношение самих граждан к стране. Так, на вопрос о том, является ли РК безнадёжным обществом, отрицательно ответили 67,8%. Этот показатель практически в два раза больше, чем в предыдущем году. Помимо этого более половины респондентов (63,6%) считают, что южнокорейцы умеют сплотиться, когда этого требует ситуация. Кроме того, более одной трети опрошенных полагают, что РК обладает большим потенциалом по сравнению с развитыми странами.