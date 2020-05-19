В РК возобновляются занятия в школах

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20 мая в РК началось поэтапное возобновление занятий в школах в обычном режиме. Таким образом, школьники приступают к урокам после 80-дневной задержки со 2 марта, когда обычно начинается учебыный год. Начало занятий переносилось пять раз, учитывая ситуацию вокруг распространения вируса COVID-19. В среду за парты сели ученики третьих классов старших школ. 27 мая уроки начнутся для учеников вторых классов старших школ, третьих классов средних школ, первых и вторых классов начальных школ. 3 июня к ним присоединятся ученики первых классов старших школ, вторых классов средних школ, третьих и четвертых классов начальных школ. 8 июня начнутся занятия в первых классах средних школ, пятых и шестых классах начальных школ. Все школьники, возвращающиеся к учёбе в классах, должны зайти заранее на сайт самостоятельной диагностики здоровья министерства образования. Ученик не допускается к занятиям при наличии кашля, температуры выше 37,5 градусов и других симптомов вируса, а также если кто-либо среди членов семьи находится в домашнем карантине. Если всё нормально, то ученик получает СМС сообщение с разрешением посещать школу. При входе в школы всем измеряют температуру. В коридорах и классах детям предписывается держаться на расстоянии более двух метров друг от друга. Перед походом в столовую вновь проводится проверка температуры. В случае выявления заражённых среди школьников или учителей вся школа вновь переходит на дистанционное обучение.