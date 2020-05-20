19 мая в РК выявлены 32 новых случая заражения COVID-19

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По данным Корейского центра контроля и профилактики заболеваний, за сутки 19 мая в РК выявлены 32 новых случая заражения вирусом COVID-19. Таким образом, впервые за девять дней число подтверждённых случаев инфекции вновь оказалось выше 30-ти. 24 новых случая являются локальными: шесть выявлены в Сеуле, по восемь в Инчхоне и провинции Кёнгидо, ещё по одному в Тэгу и провинции Чолла-Пукто. Остальные восемь случаев связаны с въехавшими в страну из-за рубежа. Общее число инфицированных с момента обнаружения COVID-19 в РК составило 11.110. Из них 89% приходятся на случаи заражения внутри страны. Число умерших в результате обострения хронических заболеваний, спровоцированного вирусом COVID-19, по сравнению с предыдущими сутками не изменилось, составляя 263 человека. 19 мая 128 человек выписаны из медицинских учреждений по окончании лечения, а общее число вылечившихся составило 10.066 человек.