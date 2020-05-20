Количество заражённых COVID-19, связанных с клубом в районе Итхэвон, достигло 193 человек

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Количество заражённых коронавирусом COVID-19, связанных с одним из клубов в столичном районе Итхэвон, достигло 193 человек. Напомним, что ранее этот клуб стал новым локальным источником заражения. Власти сообщают, что после 6 мая, когда у одного из посетителей клуба был выявлен вирус, массовых заражений не последовало. Однако продолжает расти количество инфицированных среди посетителей клуба и тех, с кем они контактировали. Также стало известно о заражении через общественные объекты в столичном регионе, в числе которых караоке-бары и частные образовательные учреждения. В этой связи в последние две недели были проверены 467 тыс. таких объектов по всей стране, в 11.800 из которых выявлены нарушения противоэпидемических правил, и проведен инструктаж по их соблюдению. Подобные проверки и контроль должны продолжаться, так как по сравнению с церквями и крупными коммерческими объектами в общественном транспорте, караоке-барах и компьютерных клубах фиксируется больше случаев не использования масок. Между тем, к настоящему моменту правительство РК помогло вернуться на родину 29 тыс. гражданам, находившимся в 99 странах, а сейчас идёт работа по возвращению граждан из 23 стран.