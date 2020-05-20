Правительство РК поможет транспортным компаниям

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Правительство РК намерено предоставить 40 трлн вон или 32,5 млрд долларов в поддержку транспортным компаниям, занятым авиа- и морскими перевозками. Об этом было заявлено 20 мая. Поддержку получат компании, в которых работают более 300 человек, а также имеется задолженность 400 млн долларов. Таким образом, под эти критерии подпадает большинство южнокорейских профильных компаний. Окончательное решение по определению объектов финансовой поддержки будет принимать специальная комиссия. При этом компании, получающие помощь, должны сохранить более 90% рабочих мест в течение полугода после поступления субсидий. Кроме того, правительство намерено вложить 2,8 млрд долларов в проект создания более 550 тыс. рабочих мест в госсекторе через третий дополнительный бюджет, который включает также расходы на проведение онлайн-занятий для учеников начальных, средних и высших школ, на осуществление противоэпидемических мер в туристических достопримечательностях и театрах, работу по предотвращению лесных пожаров.