Объём экспорта РК за период с 1 по 20 мая снизился на 20,3%

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Объём южнокорейского экспорта в период с 1 по 20 мая снизился на 20.3% в годовом исчислении, составив 20,3 млрд долларов США. Об этом свидетельствуют данные отчёта Таможенного управления РК, опубликованного 21 мая. При этом экспорт полупроводников вырос на 13,4%, а судов на 31,4%. Поставки устройств беспроводной связи сократились на -11,2%, легковых автомобилей на 58,6% и нефтепродуктов на 68,6%. Отмечено снижение экспорта в Китай, США, ЕС, Вьетнам, Японию, Ближний Восток. Объём импорта за рассматриваемый период снизился на 16,9%, составив 23 млрд долларов. Вырос объём ввоза устройств связи, оборудования и легковых автомобилей. Отмечено снижение импорта полупроводников, нефти и газа. Между тем, объёмы экспорта и импорта за период с начала года по 20 мая снизились в годовом исчислении на 9,5% и 6,9% соответственно.