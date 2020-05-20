Посол РФ в КНДР: Диалог между КНДР и США не возобновится до президентских выборов в США

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Американо-северокорейские переговоры приостановлены по крайней мере до президентских выборов в США в ноябре этого года. Об этом посол России в КНДР Александр Мацегора заявил 20 мая в интервью агентству «Интерфакс». Он пояснил, что Северная Корея поменяла свою позицию после провала саммита в Ханое в феврале прошлого года. Если ранее КНДР требовала от США послабления санкций в ответ на шаги по денуклеаризации, то теперь Вашингтон должен полностью отказаться от враждебности по отношению к КНДР и доказать это конкретными действиями. В связи с этим, как пояснил Мацегора, в основу новой политической программы, принятой на Пленуме ЦК ТПК в конце прошлого года, легло стремление вернуться к имевшему место до 2018 года «параллельному курсу», то есть одновременному развитию экономики и укреплению обороноспособности. Посол добавил, что Россию не радует глубокая заморозка северокорейско-американского диалога, поскольку она создает опасность усиления напряжённости в регионе. В этой связи российская сторона готова оказать поддержку КНДР и США.