В результате COVID-19 расходы домохозяйств сократились на 4,9%

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В связи со снижением потребления из-за коронавируса среднемесячные расходы домохозяйств в первом квартале этого года сократились на 4,9% в годовом исчислении, составив 3,2 тыс. долларов. Уровень снижения оказался самым высоким с 2003 года. В частности, расходы на одежду и обувь сократились на 28%, на образование – на 26%, развлечения и культуру – на 25%, семейные походы - на 11%. С другой стороны, расходы на такие предметы первой необходимости, как продукты питания, а также траты в сфере здравоохранения, в том числе на покупку защитных масок, увеличились примерно на 10%. Среднемесячный доход на семью составил 5.3 млн вон или 4,3 тыс. долларов, увеличившись на 3,7%. Последствия COVID-19 медленнее сказываются на доходах по сравнению с расходами благодаря государственным субсидиям и пособиям по безработице. Однако если доходы обеспеченных семей возросли более чем на 6%, то доходы 20% наименее обеспеченных домохозяйств остались на прежнем уровне, а заработок сократился на 3,3%. В результате, разрыв в доходах составил 5,41 раза, что немного хуже, чем в прошлом году. Существует угроза того, что разрыв будет продолжать расти и после второго квартала. Правительство заявило о том, что в срочном порядке готовится проект поддержки занятости для семей с низким доходом в объёме 10 триллионов вон.