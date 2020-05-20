Число новых случаев заражения COVID-19 в РК сократилось, но беспокойство остаётся

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По данным Корейского центра контроля и профилактики заболеваний, 20 мая в РК выявлены 12 новых случаев заражения вирусом COVID-19. Это гораздо меньше, чем 32 подтверждённых случая заболевания 19 мая. Тем не менее, органы здравоохранения обеспокоены возможностью дальнейшего распространения инфекции, поскольку подтверждены 197 случаев заражения, связанных с очагом инфекции в сеульских ночных клубах. 10 новых случаев являются локальными: шесть выявлены в Инчхоне, в том числе, два – среди учеников старших школ, три – в Сеуле, один – в провинции Чхунчхон-Намдо. Остальные два случая связаны с въехавшими в страну из-за рубежа: по одному случаю подтверждено на карантинном контрольно-пропускном пункте в аэропорту Инчхон и в Сеуле. Общее число инфицированных с момента обнаружения COVID-19 в РК составило 11.122 человека. Количество умерших в результате обострения хронических заболеваний, спровоцированного вирусом COVID-19, составляет 264 человека. Один человек умер 20 мая. 69 человек выписаны в тот же день из медицинских учреждений по окончании лечения, а общее число вылечившихся составило 10.135 человек.