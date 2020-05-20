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В прошлом году операционная прибыль 50 ведущих корейских компаний упала на 61% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 87,7 трлн вон или 71,2 млрд долларов. Общие продажи составили 674,7 млрд долларов, снизившись на 4,3%. Они сократились у 30 из 50 компаний. Продажи таких строительных гигантов, как Daewoo E&C, Daelim Industrial и GS E&C, упали на 20% по сравнению с предыдущим годом. Наибольший спад продаж отмечен у SK Hynix - 37,2%. С другой стороны, некоторые компании, среди которых HDC Hyundai Industrial Development, Hotel Shilla, LG Household & Health Care и другие, улучшили свои показатели, войдя в Топ-50 компаний по объёмам продаж. Между тем, резкое сокращение операционной прибыли объясняется влиянием ухудшения позиций Samsung Electronics и SK Hynix в связи со спадом спроса на мировом рынке полупроводников.