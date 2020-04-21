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Политика

Президент РК уверен в том, что страна преодолеет кризис, вызванный COVID-19

Write: 2020-05-21 15:09:02Update: 2020-05-21 15:14:52

Президент РК уверен в том, что страна преодолеет кризис, вызванный COVID-19

Photo : YONHAP News

РК неоднократно превращала кризисы в новые возможности. После азиатского финансового кризиса 1997 года начала развиваться индустрия информационных технологий, а мировой экономический кризис, произошедший около десяти лет назад, стимулировал сектор «зелёного роста». Об этом заявил президент РК Мун Чжэ Ин, выступая на встрече с лидерами отечественного бизнеса, которая состоялась в четверг в здании Корейской ассоциации международной торговли в Сеуле. Во встрече приняли участие руководители крупных компаний в сферах машиностроения, связи, судостроения и автомобилестроения, а также многопрофильных промышленных групп. Президент отметил важность сохранения рабочих мест в условиях пандемии COVID-19 и выразил уверенность в том, что страна успешно преодолеет нынешний кризис благодаря согласованным действиям правительства, бизнеса и всех жителей. Глава государства подчеркнул важность добросовестной работы всех отраслей. Он обещал оказать первоочередную поддержку новым отраслям, связанным с искусственным интеллектом, чтобы у них появилась возможность участвовать в совместных научных программах с зарубежными университетами, исследовательскими институтами и компаниями.
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